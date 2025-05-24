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Bolu’da şoke eden kaza: Fren yerine gaza basan sürücü kasap dükkânına daldı: O anlar kamerada
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Bolu’da şoke eden kaza: Fren yerine gaza basan sürücü kasap dükkânına daldı: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 24.05.2025 15:33:33

Bolu’da bir kadın sürücü, aracını park etmeye çalışırken fren yerine yanlışlıkla gaza bastı. Otomobil hızla kasap dükkânına girerken, şans eseri kimse yaralanmadı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bolu'nun Köroğlu Mahallesi Gerede Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, bir kadın sürücünün dikkatsizliği büyük bir paniğe yol açtı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücü, otomobilini bir kasap dükkânının önüne park etmeye çalıştığı sırada fren yerine yanlışlıkla gaz pedalına bastı.

Kontrolden çıkan otomobil, büyük bir hızla dükkânın camını kırarak içeri girdi ve yaklaşık bir metre ilerledikten sonra durabildi. Kaza sırasında içeride bulunan personel ise büyük bir şok yaşadı. Olayda şans eseri herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, dükkânda ciddi maddi hasar oluştu.

Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, aracın hızla camdan içeri girdiği ve içerideki çalışanların büyük bir panikle dışarı çıktığı anlar net şekilde görüldü.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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