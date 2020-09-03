Binali Yıldırım son dakika Koronavirüs mü kaptı? Sağlık durumu nasıl?

03.09.2020 14:53

Binali Yıldırım son dakika Koronavirüs mü kaptı? Sorusu gündemin ilk sırasına oturdu. Bu anlamda Binali Yıldırım'dan Twitter üzerinden açıklama geldi. Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Binali Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır." ifadelerine yer verdi. Peki Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl?

Binali Yıldırım son dakika Koronavirüs mü kaptı? Son dakika haberine göre, Binali Yıldırım sosyal medya hesabında, "Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır." açıklamasında bulundu. Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955 tarihinde Erzıncan Refahiye'de dünyaya geldi. Baba adı Dursun,anne adı Bahar'dır. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşave Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde asistan ve araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.

BİNALİ YILDIRIM'DAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.

Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz.

ERZİNCAN'DA RAFTİNG YAPMIŞTI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da rafting yapmıştı. Hafta sonunu memleketi Erzincan'da geçiren Binali Yıldırım, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Karasu Nehri'nde rafting yaptı. Acemoğlu Köprüsü mevkiinde çok sayıda rafting sporcusuyla birlikte rafting botlarına binen Yıldırım ve beraberindekiler, 6 kilometrelik parkurda yaklaşık 2 saat rafting yaparak Kemah ilçesine yakın bölgedeki Saklıbahçe mevkiinde parkuru tamamladılar.

O ANLARINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Karasu Nehrinde rafting sporunu herkesin rahatlıkla yapabileceğini belirten Binali yıldırım, su sporları ve doğa sporlarının yanı sıra Erzincan'ın tarihi ve doğa güzelliklerinin görülmeye değer olduğuna vurgu yaparak herkesi Erzincan'a beklediğini söyledi. Basına kapalı olarak gerçekleşen Binali Yıldırım'ın rafting video ve fotoğrafları sosyal medya hesaplarından kamuoyuyla paylaşıldı.

BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?

Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955 tarihinde Erzıncan Refahiye'de dünyaya geldi. Baba adı Dursun,anne adı Bahar'dır. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşave Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde asistan ve araştırma görevlisi olarak çalıştı.

1978 – 1993 yılları arasındaTürkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi'ndeçeşitli kademelerde yöneticilik yaptı.

1990 – 1991 yılları arasındaİsveç'te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (IMO)ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde (WMU) Denizde Can ve MalGüvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. Bu eğitimsırasında toplam 6 ay İskandinavya ülkeleri ve Avrupa'daçeşitli ülke limanlarında Denizcilik İdaresi Uzmanları ilebirlikte kontrollerde bulundu.

1994 – 2000 yılları arasındaİstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleriİşletmeleri'nde (İDO) Genel Müdürlük görevi yaptı. Bugörevi sırasında İstanbul'da toplu taşımacılığın denizkaydırılması yönünde önemli projelere imza attı. Başta İstanbul – Yalova ve Bandırma hatlarının açılarak, AdnanMenderes ve Turgut Özal hızlı feribotlarının sefere konulmasıolmak üzere İstanbul'a kazandırılan toplam 29 iskele/terminal,22 deniz otobüsü ve 4 feribotla İDO'yu alanında dünyanın enbüyük şirketleri arasına soktu.

1999 yılında deniz toplu taşımacılığıve turizme katkılarından dolayı uluslararası "Skal Kulübü"tarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü.

3 Kasım 2002 genel seçiminde AK Partiİstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girerek, 58. ve 59. AKParti hükümetlerinde Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı.

22 Temmuz 2007 genel seçiminde AKParti Erzincan milletvekili seçildi ve 60. AK Parti hükümetindeUlaştırma Bakanı olarak kabinedeki görevine devam etti.

12 Haziran 2011 genel seçiminde AKParti İzmir milletvekili seçildi ve 61. AK Parti hükümetindeUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak kabinedekigörevine devam etti.

Öncüllerinden farklı olarak, 11 yılüst üste görev olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en uzunsüreli görev yapan Ulaştırma Bakanı oldu.