Beyoğlu’nda tünelde mahsur kaldı; duvar delinerek 6 saatte kurtarıldı: O anlar kamerada

Beyoğlu'nda bir kişi, Kasımpaşa-Hasköy Tüneli girişinin yanındaki dar alana girerek 15 metre uzunluğundaki duvarın arasında sıkıştı.

İddiaya göre günlerce içeride mahsur kalan kişinin sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı. Duvar arasına giren ekipler, kişiyi çıkaramayınca itfaiye ekibi 15 santimetrelik duvarı deldi. Yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucunda açılan delikten içeri giren Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri mahsur kalan kişiyi bulunduğu yerden çıkardı.Sedyeye konulan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, kurtarma operasyonu DHA kamerasına saniye saniye yansıdı.

