Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye’nin kaderini İngiliz dergi değil, milletim tayin eder

İngiliz The Economist dergisi, Türkiye ve Başkan Erdoğan düşmanlığında zirve yaptı. Hatta "Altılı Masa'yı destekleyin" diyecek kadar taraf oldu. Cuma namazını İstanbul'da kılan Başkan Erdoğan'a da bu skandal derginin kapağı soruldu. Erdoğan, "Bir Türk medya mensubu olarak The Economist'in yorumuna sizler '¨Evet' diyor musunuz? Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi mi tayin ediyor? Benim milletim tayin ediyor. Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi tayin edemez" dedi. Erdoğan seçim tarihi konusunda da açıklama yaptı: "Seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldık. Cumhurbaşkanı'nın yetkileri bellidir. Şu anda Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Ne diyor? Cumhurbaşkanı, kararnamesiyle 60 gün önceden bu işin ilanını yapar. 60 gün sonra da YSK kronolojik yapıyı çalıştırır. Bunu Mart 10'da ilan etti diyelim. 60 gün ne zaman bitiyorsa o gün seçim günüdür. Bunu da YSK takip eder. 14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar. Bu da hayırlı bir adımdır." Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e de seslendi: "Yunanistan adaları silahlandırırsa, ılgın Türkler yürür."







HER ROMAN'A BİR YUVA

Başkan Erdoğan, İstanbul'da "2023 Roman Buluşması- Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programında önemli açıklamalarda bulundu. Peş peşe müjdeleri sıralayan Başkan Erdoğan, "Romanlara özel bir konut projesi başlatıyoruz. Hedefimiz, her Roman'a bir yuva. Sizleri, uygun ödeme imkanlarıyla modern, ferah, huzurlu bir eve kavuşturmak istiyoruz" dedi. Erdoğan, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Roman Koordinasyon Merkezi'nin kurulacağını da söyledi.