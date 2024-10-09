Başkan Recep Tayyip Erdoğan "DEM Parti" sorusunu duyunca A Haber Muhabiri Rüya Akkuş'u işaret etti: ''Rüya verdi cevabı!''

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti ile ilgili kendisine yöneltilen soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.
AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Başkan Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A DEM SORUSU
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti ile tokalaşmasının hatırlatılırken Başkan Erdoğan'a "Her türlü işbirliğine açık olduğunuzu söylediniz. DEM'liler 'Somut adım yok' diyor. Adım gelir mi?" sorusunu yöneltti.
RÜYA AKKUŞ'U İŞARET ETTİ
Başkan Erdoğan, soruyu A Haber Muhabiri Rüya Akkuş'a yönlendirerek, "Rüya, ne diyorsun?" dedi.
Akkuş'un cevabı ise "Somut adım beklemeden siyasette ılımlı iklimi sürdürelim" şeklinde oldu.
"RÜYA CEVABI VERDİ"
Bunun üzerine Erdoğan, "Cevabı verdi." diyerek Akkuş'un sözlerini destekledi.
Aynı sorunun tekrar yöneltmesi üzerine Başkan Erdoğan, "Rüya cevabı verdi" diyerek aynı yanıtı yineledi.