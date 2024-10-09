SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan
Haberler Haber Videoları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "DEM Parti" sorusunu duyunca A Haber Muhabiri Rüya Akkuş'u işaret etti: ''Rüya verdi cevabı!''

Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024, 15:44 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2024, 15:44

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Parti ile tokalaşmasının ardından siyaset gündemi hareketlendi. Başkan Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmanın ardından kendisine yöneltilen "DEM Parti" sorusuna A Haber Muhabiri Rüya Akkuş'un sözleriyle cevap verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti ile ilgili kendisine yöneltilen soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Başkan Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A DEM SORUSU
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti ile tokalaşmasının hatırlatılırken Başkan Erdoğan'a "Her türlü işbirliğine açık olduğunuzu söylediniz. DEM'liler 'Somut adım yok' diyor. Adım gelir mi?" sorusunu yöneltti.

Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu (AA)

RÜYA AKKUŞ'U İŞARET ETTİ
Başkan Erdoğan, soruyu A Haber Muhabiri Rüya Akkuş'a yönlendirerek, "Rüya, ne diyorsun?" dedi.

Akkuş'un cevabı ise "Somut adım beklemeden siyasette ılımlı iklimi sürdürelim" şeklinde oldu.

"RÜYA CEVABI VERDİ"
Bunun üzerine Erdoğan, "Cevabı verdi." diyerek Akkuş'un sözlerini destekledi.

Aynı sorunun tekrar yöneltmesi üzerine Başkan Erdoğan, "Rüya cevabı verdi" diyerek aynı yanıtı yineledi.

SIRADAKİ VİDEO
Bursa'da 5 kişinin 1 kişiyi dövdüğü anlar kamerada!
09.10.2024Çarşamba
MSB'den Göğüs Kabartan Videolu Paylaşım! Türk Gemileri Beyrut’a Ulaştı: Tahliye ve Yardım Operasyonu Başladı!
09.10.2024Çarşamba
TikTok fenomeni Şahinaz Çıra nerede? Müge Anlı neye uğradığını şaşırdı: ''Sizden korkuyorum''
09.10.2024Çarşamba
Katilin annesi konuştu! Sur canisi Semih Çelik'in annesi Hafize Çelik vahşetten önce oğluyla yaptığı son görüşmeyi anlattı!
09.10.2024Çarşamba
İyi hal indirimi kalkıyor mu? Bakanlık harekete geçti!
09.10.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Ters şeritten ilerleyen otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü | Nevşehir trafik kazası haberleri 00:28
Nevşehir'de ters şeride giren otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
08.10.2024Salı
Yalova’da feci kaza: Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil böyle çarptı 00:16
Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil böyle çarptı
09.10.2024Çarşamba
Lüks otomobil hurdaya döndü: 1 ölü 1 yaralı 01:15
Lüks otomobil hurdaya döndü: 1 ölü 1 yaralı
08.10.2024Salı
Balıkesir Ayvalık’ta Atatürk heykeline saldırı kamerada! 02:47
Balıkesir Ayvalık'ta Atatürk heykeline saldırı kamerada!
08.10.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA