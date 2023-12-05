Başkan Erdoğan'dan Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani’nin davetlisi olarak Doha’da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez İşbirliği Konseyi toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Gazze'de çoğunluğu çocuk ve kadın 17 bin Filistinlinin öldürüldüğünü belirterek, "İsrail'in suçları yanına kar kalmamalı" dedi. Önceliğin kalıcı ateşkes olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan Filisitin devletinin kurulmasının ehemmiyeti bir kez daha görüldü