Başkan Erdoğan'dan Emniyet ve Jandarma'ya uyarı: Suça ve suçluya af yok!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı için 9 bin 200 yeni aracın hizmete alım töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Emniyet teşkilatı ve devletin başkasının malına ve canına kasteden vicdansızların tam karşısında olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Sizler asla ayrım yapmaksızın bu ülkedeki her bir vatandaşımızın huzur ve emniyetinin teminatısınız." dedi. Güvenlik güçlerini hedef alan CHP'ye sert tepki gösteren Erdoğan, "Hedef alınmanıza, birileri tarafından sizlere saldırılmasına eyvallah etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.