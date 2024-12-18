Başkan Erdoğan TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni’nde konuştu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. TOGG'dan İHA ve SİHA'lara kadar birçok teknolojik atılım yaptıklarına dikkat çeken Başkan Erdoğan, muhalefetin karalamalarına sert tepki göstererek, "Başarıyı takdir etmek, desteklemek yerine bir kulp takıp engellemeye çalıştılar. Millete empoze edilen öğrenilmiş çaresizlikleri ortadan kaldırdık." dedi. "Somali'de Libya'da ne işimiz var" diyenlere de değinen Erdoğan, "Millet olarak ufkumuzu 782 kilometre ile sınırlandıramayız." ifadelerini kullandı.