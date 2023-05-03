Başkan Erdoğan petrol müjdesi sonrası gençlere seslendi: "Gelin birlikte bakalım"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün açıkladığı petrol müjdesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gençlere seslenen Erdoğan, "Peki bugünlere nasıl ulaştık? Gelin birlikte bakalım" diyerek bugünlere nasıl gelindiğini anlattı.

Sevgili Gençler,



Dün tarihimizin en büyük petrol rezervini Cudi Gabar'da keşfetmenin sevincini milletimizle paylaştık.



Bir dönem teröristlerin gezdiği dağlarımızdan artık yüreklerimizi yakan haberler değil, müjdeler geliyor.



Peki bugünlere nasıl ulaştık? Gelin birlikte bakalım… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 3, 2023





İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı:

Sevgili Gençler,

Dün tarihimizin en büyük petrol rezervini Cudi Gabar'da keşfetmenin sevincini milletimizle paylaştık.

Bir dönem teröristlerin gezdiği dağlarımızdan artık yüreklerimizi yakan haberler değil, müjdeler geliyor.

Peki bugünlere nasıl ulaştık? Gelin birlikte bakalım

Türkiye, dünyanın en büyük petrol yataklarına sahip stratejik önemde bir bölgede yer alıyor.

Ancak hemen yanı başında petrol ve gaz fışkıran ülkemiz, bu coğrafyanın zenginliklerinden yıllarca istifade edemedi, ettirilmedi.

Yıllar önce Merhum Raif Karadağ'ın "Petrol Fırtınası" adlı eserinde, ülkemizin bu kaynaklardan niçin dışlandığı cesaretle anlatılmıştır.

Bugünkü başarılarımızı incelediğimizde, bölücü terörden darbeler ve sokak olaylarına kadar Türkiye'ye saplanan hançerlerin gerisindeki sebepleri çok net görebiliyoruz.

Meğer topraklarımızdan petrol çıkmaması için terör örgütüyle, siyasi istikrarsızlıklarla, küresel şirketlerle elimiz, ayağımız bağlanmış…

Emperyalist güçlerin bölücü örgüte ve Suriye'deki uzantılarına onca silahı niçin verdiğini; ülkemizi bir terör koridoruyla niçin kuşatmak istediklerini artık daha iyi kavrıyoruz.

Ortada hiçbir sebep yokken niçin birilerinin terörle mücadelede en önemli gücümüz olan İHA'ları, SİHA'ları ve bunları üreten firmalarımızı hedef aldığını artık çok daha iyi anlıyoruz.

Bunların hepsi Türkiye'yi enerji yarışının dışında tutmayı amaçlayanların birer oyunundan ibarettir.

Biz yaptığımız hamlelerle işte bu oyunu, işte bu kirli tezgâhı bozuyoruz.

Terör örgütlerinin başını sınırlarımız içinde ve ötesinde ezerek, milletimizin ayağına vurulan zincirleri de kırıyoruz.

Yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi kullanmamızın önüne geçecek herkesin hakkından gelecek, her engeli aşacağız.

Bunu da inşallah sizin için, sizlerle birlikte başaracağız.

180 BİN VARİLE ULAŞMASI BEKLENİYOR

2022'de 80 bin varil olan Türkiye'nin günlük petrol üretiminin, Cudi Gabar'daki keşifle 100 bin artarak 180 bin varile ulaşması hedefleniyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Terör belasını Türkiye'nin gündeminden muhakkak çıkartacağız. Ülkemizin yer altı ve yer üstü zenginliklerini milletimizin emrine vermemizin önüne geçecek herkesin hakkından gelecek, her engeli aşacağız." dedi.

Başkan Erdoğan, Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen "Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.

Türkiye'nin enerji rekabetinin dışına itilmesine rıza göstermeyeceklerini belirten Erdoğan, milletin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının yenilmesine izin vermeyeceklerini, emperyalistlerin taşeronları olan terör örgütlerinin yer altı, yer üstü kaynaklarıyla aralarına girmesine müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Konya'ya inancının tam olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Terör belasını Türkiye'nin gündeminden muhakkak çıkartacağız. Ülkemizin yer altı ve yer üstü zenginliklerini milletimizin emrine vermemizin önüne geçecek herkesin hakkından gelecek, her engeli aşacağız. Türkiye Yüzyılı işte bu müjdenin adıdır, işte bu azmin sembolüdür. Konya, özellikle bu mücadelede bizimle beraber misin? Konya, bu yolda bizimle misin? Konya, bu inşa ve ihya hareketinde bizimle misin? Ben size inanıyorum, ben sizlere güveniyorum. Bu sandıkları 14 Mayıs'ta patlatacağınızdan hiç şüphem yok." diye konuştu.

Herkes için dünyanın fani olduğunu, yarının ne olacağını kimsenin bilmediğini dile getiren Erdoğan, emri hak vaki olana kadar amacının milletine aşkla hizmet etmek olduğunu söyledi.