Başkan Erdoğan öğrencilerle birlikte fidan dikti

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilerin isteklerini geri çevirmeyerek birlikte fidan dikti. Ardından okulun gezen Erdoğan, sınıflara girerek öğrencilerle sohbet etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Başkan Erdoğan öğrencilerle fidan dikti

Erdoğan, tören öncesinde okul bahçesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve öğrenciler tarafından karşılandı.



Öğrenciler İlk Dersimiz Yeşil Vatan projesi kapsamında Başkan Erdoğan'a birlikte fidan dikmek istedi. İstekleri geri çevirmeyen Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Tekin, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ile birlikte fidan dikerek can suyu verdi.

Ardından okulun gezen Erdoğan, sınıflara girerek öğrencilerle sohbet etti.

