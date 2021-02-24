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Başkan Erdoğan: Milletimiz 20 yıl önce neler yaşadığını unutmadı

Başkan Erdoğan: Milletimiz 20 yıl önce neler yaşadığını unutmadı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin 20 yıl önce hangi durumda olduğunu ve AK Parti döneminde nereden nereye geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Erdoğan, "20 yıl öncesinin Türkiye'sine güzellemeler diziyorlar. Milletimiz 20 yıl önce neler yaşadığını unutmadı." dedi.


Başkan Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarda 20 yıl öncesinin Türkiye'sinin durumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Erdoğan, "20 yıl öncesinin Türkiye'sine güzellemeler diziyorlar. Milletimiz 20 yıl önce neler yaşadığını unutmadı." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları
20 yıl öncesinin Türkiye'sine güzellemeler diziyorlar. Milletimiz 20 yıl önce neler yaşadığını unutmadı. Eğitimde evlatlarının 70-80 kişilik sınıflarda okuduğunu, çok kere öğretmen bulamadığını, ders kitabı almak için günlerce kuyruklarda beklediğini, kimi yokluktan, kimi kılık kıyafet baskısından nice çocukların eğitim-öğretimden mahrum kaldığını kimse unutmadı. Sağlıkta, hastanelerde çektiği çileler, doktorundan hemşiresine, yatağından ambulansına, cihazından ilacına kadar hangi yokluklarla karşı karşıya kaldığını kimse unutmadı. Çalışanından emeklisine, engellisinden yaşlısına kadar her kesimden insanımızın hangi sıkıntılarla hayatlarını sürdürmeye çalıştığını kimse unutmadı. Aynı şekilde ulaştırmadan enerjiye, spordan çevreye kadar her alanda nasıl bir ülkede yaşadığını kimse unutmadı.

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