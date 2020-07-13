Başkan Erdoğan Kriter dergisine konuştu! Dünyaya Ayasofya ve Akdeniz mesajı

13.07.2020 09:55

Başkan Erdoğan, Kriter dergisine verdiği röportajda dünyaya net mesajlar gönderdi. “Akdeniz’de gerilim istemiyoruz. İşbirliğine hazırız” dedi. Ayasofya’nın yeniden camiye dönüştürülmesi kararını ise Türkiye’nin iç meselesi olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kriter dergisine verdiği röportajda SETA Vakfı Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran'ın sorularını yanıtladı.

Şu mesajları paylaştı:

15 Temmuz bir milat: 15 Temmuz, tarihimizin en büyük direniş destanlarından biridir. O gece milletimiz, kadını-erkeği, genci-yaşlısıyla iradesine, geleceğine ve devletine sahip çıkmıştır.

PKK'ya yer yok: Terörü bu toprakların kaderi olmaktan çıkartacağız. 8 bin 200 kilometrekarelik alanı, DEAŞ ve PKK/YPG'den temizledik. Irak'ta PKK'ya yönelik başarılı harekâtlar düzenliyoruz.



İlk 4 ülkeden biri olacağız: Savunma sanayi projelerimizin en önemlisi şüphesiz SİHA ve İHA'lardır. AKINCI ile bu alanda dünyanın ilk 4 ülkesinden biri olacağız.

Gerilim istemiyoruz: Bazı ülkeler, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de etkisizleştirmek istediler. Açık ve net söylüyorum; Akdeniz'de gerilim istemiyoruz. İş birliği ve adil paylaşımı esas alan her türlü teklife kapımız açıktır.



Coronavirüsle mücadele: 140 ülkeye tıbbi malzeme gönderdik. Birçok kıtada Türk malı solunum cihazı kullanılıyor.

AYASOFYA FATİH'İN EMANETİ

AYASOFYA'NIN statüsüyle ilgili nihai karar mercii başkaları değil Türk Milleti'dir. Bu, bizim iç meselemizdir. Diğer ülkelere de ancak alınan karara saygı göstermek düşer.