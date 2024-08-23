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Başkan Erdoğan Cuma namazını Muğla Millet Camii'nde kıldı
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Başkan Erdoğan Cuma namazını Muğla Millet Camii'nde kıldı

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024, 17:49   |   Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2024, 17:49

Muğla'da Cumhurbaşkanlığı yazlık konukevinde çalışmalarını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Millet Camii'nde kıldı. Başkan Erdoğan, namaz çıkışı vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğraf çektirdi.

Muğla Marmaris'teki Cumhurbaşkanlığı yazlık konukevinde çalışmalarını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını yazlık konukevindeki Millet Camii'nde kıldı.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ
Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile vatandaşlar ile birlikte Cuma namazını kılan Başkan Erdoğan, namaz çıkışı vatandaşlar ile sohbet etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi

Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bol bol hatıra fotoğraf çektirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi

Başkan Erdoğan'ın yarın (24 Ağustos Cumartesi) Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığında Aksaz Tersane Komutanlığı Açılışı ve Deniz Platformu teslim törenine katılması bekleniyor.

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