Muğla Marmaris'teki Cumhurbaşkanlığı yazlık konukevinde çalışmalarını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını yazlık konukevindeki Millet Camii'nde kıldı.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile vatandaşlar ile birlikte Cuma namazını kılan Başkan Erdoğan, namaz çıkışı vatandaşlar ile sohbet etti.

Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bol bol hatıra fotoğraf çektirdi.

Başkan Erdoğan'ın yarın (24 Ağustos Cumartesi) Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığında Aksaz Tersane Komutanlığı Açılışı ve Deniz Platformu teslim törenine katılması bekleniyor.