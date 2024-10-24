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Başkan Erdoğan BRICS Zirvesi'nde konuştu!
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Başkan Erdoğan BRICS Zirvesi'nde konuştu!

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024, 12:47 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2024, 12:47

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen BRICS Zirvesi'ndeki Genişletilmiş BRICS Oturumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen BRBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen BRICS Zirvesi'ndeki Genişletilmiş BRICS Oturumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Ankara'da terör saldırısıyla ilgili taziyelerini ileten liderlere teşekkür etti. Ankara'daki alçak saldırının Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlığını perçinlendiğine dikkat çeken Erdoğan, "Orta Doğu'da barış sağlanmadıkça dünyada barış sağlanamaz. Filistin'i tanımayan ülkeleri adım atmaya davet ediyorum." dedi.ICS Zirvesi'ndeki Genişletilmiş BRICS Oturumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

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