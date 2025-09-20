Başkan Erdoğan BM'den dünyaya seslenecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 yıldır katıldığı her Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hakikat mücadelesi verdi. "Dünya 5'ten Büyüktür" deyip reform çağrısı yapan Erdoğan, Filistin'in sesi, Gazze ve Kudüs'ün nefesi oldu. BM kürsüleri Erdoğan'ın hakikat gazasının en yakın şahidi. 2007'de iki devleti çözüm vurgusu yapan, 2018'de ilk kıblemiz olan Kudüs'e sahip çıkan Erdoğan, 2019'da İsrail'i haritalarla bozguna uğrattı. 2024'te "Hitler nasıl durdurulduysa Netanyahu öyle durdurulmalı" dedi. İşte 2005'ten günümüze Erdoğan'ın "daha adil bir dünya" mücadelesinden enstantaneler...