PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan BM'den dünyaya seslenecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 yıldır katıldığı her Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hakikat mücadelesi verdi. "Dünya 5'ten Büyüktür" deyip reform çağrısı yapan Erdoğan, Filistin'in sesi, Gazze ve Kudüs'ün nefesi oldu. BM kürsüleri Erdoğan'ın hakikat gazasının en yakın şahidi. 2007'de iki devleti çözüm vurgusu yapan, 2018'de ilk kıblemiz olan Kudüs'e sahip çıkan Erdoğan, 2019'da İsrail'i haritalarla bozguna uğrattı. 2024'te "Hitler nasıl durdurulduysa Netanyahu öyle durdurulmalı" dedi. İşte 2005'ten günümüze Erdoğan'ın "daha adil bir dünya" mücadelesinden enstantaneler...

Bunlar da Var

İstanbul Boğazı'nda yolcu vapuru ile gemi çarpıştı
İstanbul Boğazı'nda yolcu vapuru ile gemi çarpıştı
Boğaz’da kaza: Yolcu motoru ve kargo gemisi çarpıştı
Boğaz’da kaza: Yolcu motoru ve kargo gemisi çarpıştı
Diyarbakır’da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Diyarbakır’da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Su kuyusu açmaya çalışan 2 çiftçi toprak altında kaldı
Su kuyusu açmaya çalışan 2 çiftçi toprak altında kaldı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle