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Başkan Erdoğan AK Partili milletvekilleriyle bir araya geldi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kritik toplantıya ilişkin açıklama

Başkan Erdoğan AK Partili milletvekilleriyle bir araya geldi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kritik toplantıya ilişkin açıklama
02.02.2022 13:34

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kritik toplantıya ilişkin detayları canlı yayında aktardı. Çelik, "Hepimiz Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda yetkilerimizi kullanıyoruz. Vatandaşımızın Cumhur İttifakı'ndan beklentileri çözebilmek için konsantrasyonumuzu sürdürüyoruz. Hizmet siyasetinin gücü devam etmektedir. Milletvekillerimizin değerlendirmesi de budur" dedi. AK Parti Sözcüsü Çelik, Erdoğan'ın yarınki ziyaretine ilişkin "Yarın Cumhurbaşkanımızın çok önemli bir ziyareti olacak, Ukrayna'yı ziyaret edecek. Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin 30. yılı nedeniyle düzenlenecek bu ziyaret. Ukrayna- Rusya krizinde iki tarafı da destekleyenler var. Bu ziyaret fevkalade önemli." şeklinde konuştu. Öte yandan Ömer Çelik, CHP'nin Sedef Kabaş'a ziyaretini de sert sözlerle eleştirdi.

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