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Başkan Erdoğan AK Parti Balıkesir İl Kongresi’nde konuştu!
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Başkan Erdoğan AK Parti Balıkesir İl Kongresi'nde konuştu!

Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 17:01 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2024 17:01

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Balıkesir'deki patlamada ihmali olanlarla ilgili gerekenin yapılacağını belirten Erdoğan, ölenler üzerinden istismar siyaseti sürdüren CHP'ye sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Devletin seferber olduğu olayı farklı yerlere çekmek acıları istismar etmektir, bu hukuki de değildir, ahlaki ve vicdani değildir. Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden 29 işçinin hesabını versin kendileri." dedi. Erdoğan Suriye'de düşen BAAS rejiminin yasını CHP'nin tuttuğunu belirterek, "Sığınmacıların ülkelerine dönecek olmalarından rahatsızlar. Çünkü istismar malzemesini kaybediyorlar." ifadelerini kullandı. Erdoğan, 2025'te terör sorununu bitirmekte kararlı olduklarını vurgulayarak, "İç cephemizi sağlamlaştırırken siyasette ayrışmanın artması doğru değil." şeklinde konuştu.

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