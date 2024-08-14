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Başakşehir'de ormanlık alanda yangın! Ekipler bölgede
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Başakşehir'de ormanlık alanda yangın! Ekipler bölgede

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024, 12:53   |   Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2024, 12:53

Başakşehir 5.Etap'ta otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Başakşehir'de otluk alanda başlayıp ağaçların bulunduğu bölgeye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İkitelli OSB Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi kenarında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Başakşehir'in yanı sıra çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana ve içinde hurda araçların bulunduğu bölgeye de sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

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