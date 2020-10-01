Azerbaycan- Ermenistan cephe hattında Azerbaycan kamikaze İHA’lar ile büyük bir başarı daha elde etti. Peki, Azerbaycan Ermenistan’a karşı kullandığı kamikaze İHA’nın özellikleri neler? Azerbaycan bu silahları hangi ülkeden aldı? Kamikaze İHA'ları Emekli Tümgeneral Dr. Tarık Özkut, Memleket Meselesi'nde değerlendirdi.

Azerbaycan- Ermenistan cephe hattında Azerbaycan kamikaze İHA'lar ile büyük bir başarı daha elde etti.

Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ'da provokasyon ve saldırılara karşılık veren Azerbaycan, tüm hızıyla ilerlerken, sıcak bölgeden gelen yeni görüntülerde, Azerbaycan'a ait bir kamikaze drone'un Ermenistan ordusuna ait askeri araçları hedef aldığı aldı ve hedefleri yerle bir etti.

Peki, Azerbaycan Ermenistan'a karşı kullandığı kamikaze İHA'nın özellikleri neler? Azerbaycan bu silahları hangi ülkeden aldı? Kamikaze İHA'ları Emekli Tümgeneral Dr. Tarık Özkut, Memleket Meselesi'nde değerlendirdi.







"UZAKTAN KUMANDALI BİR TANKSAVAR SİLAHI GİBİ"

Tümgeneral Özkut, "Azerbaycan 2018'de İsrail'den aldı bunları. 2018'den bu yana hazırlığı var. Uzaktan kumandalı, insan kullanmaksızın elektronik hassas ölçümlerle nokta atışı yapan bir silah. Bunlar gelecekteki savaş konseptini çok değiştirecek. Koca koca uçaklara koca koca tanklara gerek kalmadan birlikleri risk altına sokmadan. Uzaktan kumandalı bir tanksavar silahı gibi" dedi.





