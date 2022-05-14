Haberler Haber Videoları Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den 'Rize' sözleri: Aziz kardeşime dedim ki 'burası cennete benziyor'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den 'Rize' sözleri: Aziz kardeşime dedim ki 'burası cennete benziyor'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den 'Rize' sözleri: Aziz kardeşime dedim ki 'burası cennete benziyor'
14.05.2022 16:16

OTOMATİK OYNAT

Haber 07:45
Rize-Artvin Havalimanı nasıl...
Haber 00:35
Korkunç son! Günler sonra acı...
Haber 02:14
Pompalı dehşeti! Önünü kesti...
Haber 05:25
Denizin rengi değişti
Haber 02:52
Adana'da şafak operasyonu! Tek...
Haber 01:17
Yüz binlerce öğrenciyi...
Haber 01:26
Sezer Öztürk'e 14 yıl 7 ay
Haber 00:43
"Ölmek istemeyen dışarı...
Haber 03:47
FOX'un yalanı bir kez daha...
Haber 03:00
Kayalıklara sıkıştı: 3,5 saat...
Haber 00:47
İstanbul'da FETÖ operasyonu:...
Haber 13:07
Sınır karakoluna havan...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rize-Artvin Havalimanı açılış töreninde konuştu. İlham Aliyev açılış töreninde yaptığı konuşmada Rize'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Aliyev, "Uçakla gelirken güzel manzarayı seyrederken Aziz Kardeşime dedim ki, 'Burası cennete benziyor.' Kardeşimin memleketindeyim. " ifadelerini kullandı.

Haber Videoları

Türkiye'nin denize dolgu 2'inci, dünyanın ise 5'inci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla açıldı.

Açılışta konuşma yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Uçakla gelirken güzel manzarayı seyrederken Aziz Kardeşime dedim ki, 'Burası cennete benziyor.' Kardeşimin memleketindeyim. Rize Türk dünyasına büyük bir lider bahşetmiştir. Bütün Türk dünyası sizinle gurur duyuyor." ifadelerini kullandı.

Aliyev şu ifadeleri kullandı:

"Aziz kardeşlerim, yeniden Türkiye topraklarında olmaktan çok mutluyum. Azerbaycan'dan sizlere gönülden selamlar getirdim. Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a beni bu törene çağırdığı için teşekkür ederim. Bu havalimanı için de sizi yürekten tebrik ediyorum. Havalimanının açılışı hayırlı gelişmenin tezahürüdür.

"TÜRKİYE SÜRATLE GELİŞİYOR"
Kardeş Türkiye süratle gelişiyor. Türkiye bugün dünya çapında söz sahibi olur, büyük güç sahibi oluyor. Havalimanları, barajlar, yollar, okullar Türkiye'nin gücünü gösteriyor. Bütün bu işlerin merkezinde insan faktörü vardır. Sizinle beraber olmak benim için büyük bir mutluluktur. Biz her zaman biriz. Hoş günde de, zor günde de bir aradayız. Karabağ Savaşı bunu gösterdi. Savaşın ilk gününden son gününe kadar benim kardeşim yanımızdaydı. Kardeşlerimiz, halkımızın yanındaydı.

AZİZ KARDEŞİME DEDİM Kİ, 'BURASI CENNETE BENZİYOR'
Sayın Erdoğan'ın, 'Azerbaycan yalnız değildir, Türkiye Azerbaycan'ın son anına kadar yanındadır' demesi çok önemliydi. Azerbaycan bunu asla unutmayacak. Bugün de Karabağ'ın imarı için birlikte çalışıyoruz. Karabağ'da birçok Türk şirketi imar işi ile uğraşıyor. Biz dünya çapında birbirine en yakın ülkeleriz. Bizi hem dostuz hem kardeşiz ve artık resmen müttefikiz. Bu bize atalarımızın vasiyetidir. Biz bu vasiyete sahip çıkıyoruz. Rize'ye ilk kez geldim. Uçakla gelirken güzel manzarayı seyrederken Aziz Kardeşime dedim ki, 'Burası cennete benziyor.' Kardeşimin memleketindeyim. Rize Türk dünyasına büyük bir lider bahşetmiştir. Bütün Türk dünyası sizinle gurur duyuyor. Yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye Azerbaycan birliği..."

SON DAKİKA