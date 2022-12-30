Haberler Haber Videoları Az önce deprem nerede oldu son dakika 2022 | 30 Aralık İzmir Buca'da kaç şiddetinde deprem oldu? SON DEPREMLER

Az önce deprem nerede oldu son dakika 2022 | 30 Aralık İzmir Buca'da kaç şiddetinde deprem oldu? SON DEPREMLER

Az önce deprem nerede oldu son dakika 2022 | 30 Aralık İzmir Buca'da kaç şiddetinde deprem oldu? SON DEPREMLER
30.12.2022 11:15

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:21
Yasa dışı bahis operasyonu: 40...
Haber 04:21
Yunanistan'a '12 mil' ayarı: 1...
Haber 04:19
“1 Milyon İstihdam Projesi”...
Haber 00:33
"Helal olsun Erdoğan'a!"
Haber 04:07
FSM KAZA ANI VİDEOSU İZLE!...
Haber 00:21
CHP yandaşı İsmail Küçükkaya...
Haber 03:35
Süleyman Soylu, Ekrem...
Haber 03:41
İstanbul'da fuhuş operasyonu!...
Haber 01:05
Soruyu cevaplayamadı yüzü...
Haber 00:31
Batman'da feci kaza kamerada:...
Haber 03:45
Mersin'de tefecilere baskın
Haber 01:01
Diyarbakır'da askeri araç...

Son dakika deprem haberleri! Son depremler, günün ilk saatleriyle birlikte sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok kesiminde meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli AFAD Türkiye son dakika depremler listesi!

Haber Videoları

Son dakika deprem aramaları için Kandilli ve AFAD yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen deprem listesi yayınlanıyor. Vatandaşlar bulunduğu bölgede deprem olup olmadığını öğrenmek için takvim.com.tr'yi takip edebilir. Peki, Az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? İşte Kandilli AFAD Türkiye son depremler listesi haberimizde...

DEPREM Mİ OLDU?
AFAD son depremler ve Kandilli son depremler listesine göre deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde oldu sorularına cevap bulabilirsiniz. Aşağıdaki son dakika deprem listesi aracılığıyla son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberlerİ ile vatandaşlara güncel deprem bilgisini vermeye devam ediyor. İşte AFAD son depremler listesi!

AFAD SON DEPLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada İzmir-Buca merkezli 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi.

Saat: 10.20'de meydana gelen depremin yerin 4,5 kilometre derinliğinde oluştuğu kaydedildi.

SON DAKİKA