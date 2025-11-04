Avukatlık ücretleri değişti! Yeni ücret tarifesi yayımlandı... İşte kalem kalem yeni tarife ücretleri!
Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) hazırladığı 2025-2026 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmî Gazete’de yayımlandı. Yeni tarifeyle ortalama yüzde 36,15 oranında zam yapılırken, nispi ücretlere de yüzde 13’lük ek dilim eklendi.
Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) belirlediği 2025-2026 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT), Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile avukatların dava türlerine göre alacakları ücretler güncellendi.
Artış oranlarının belirlenmesinde ekonomik koşullar ve enflasyon dikkate alındı.
Dava Türüne Göre Yeni Ücretler
Yeni tarifeye göre avukatların alacağı asgari ücretler şöyle belirlendi:
-
Asliye Mahkemesi: 45.000 TL
-
Sulh Hukuk Mahkemesi: 30.000 TL
-
Tüketici Mahkemesi: 22.500 TL
-
İcra Dairesi: 9.000 TL
-
Tahliyeye İlişkin İcra Takibi: 20.000 TL
-
Ağır Ceza ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi: 65.000 TL
-
İdare ve Vergi Mahkemesi (Duruşmasız): 30.000 TL
Ayrıca şirketlerde çalıştırılması zorunlu sözleşmeli avukatların aylık ücreti 45.000 TL'ye, yapı kooperatiflerinde görev yapan avukatların ücreti ise 27.000 TL'ye çıkarıldı.
Danışma ve Belge Ücretleri de Arttı
Yeni tarifede danışma ve belge hazırlama ücretleri de zamlandı:
-
Ofiste danışma ücreti: 4.000 TL (ekstra her saat +1.800 TL)
-
Dışarıda danışma ücreti: 7.000 TL
-
Dilekçe / İhtarname: 6.000 TL
-
Sözleşme hazırlanması: 8.000 TL
-
İcra takibi: 9.000 TL
-
İcra davası: 11.000 TL
-
Sulh hukuk davası: 30.000 TL
-
Asliye hukuk ve ceza davası: 45.000 TL
-
Ağır ceza davası: 65.000 TL
-
İdare ve vergi davası: 30.000 TL
TBB: "Artış, Mesleğin Sürdürülebilirliği İçin Gerekliydi"
Türkiye Barolar Birliği, artış oranının avukatların emeğinin korunması ve mesleğin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yapıldığını açıkladı. Yeni tarife, 2025 yılı itibarıyla tüm mahkeme ve icra işlemlerinde geçerli olacak.