Avukatlık ücretleri değişti! Yeni ücret tarifesi yayımlandı... İşte kalem kalem yeni tarife ücretleri!

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) belirlediği 2025-2026 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT), Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile avukatların dava türlerine göre alacakları ücretler güncellendi.

Artış oranlarının belirlenmesinde ekonomik koşullar ve enflasyon dikkate alındı.

Dava Türüne Göre Yeni Ücretler

Yeni tarifeye göre avukatların alacağı asgari ücretler şöyle belirlendi:

Asliye Mahkemesi: 45.000 TL

Sulh Hukuk Mahkemesi: 30.000 TL

Tüketici Mahkemesi: 22.500 TL

İcra Dairesi: 9.000 TL

Tahliyeye İlişkin İcra Takibi: 20.000 TL

Ağır Ceza ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi: 65.000 TL

İdare ve Vergi Mahkemesi (Duruşmasız): 30.000 TL

Ayrıca şirketlerde çalıştırılması zorunlu sözleşmeli avukatların aylık ücreti 45.000 TL'ye, yapı kooperatiflerinde görev yapan avukatların ücreti ise 27.000 TL'ye çıkarıldı.

Danışma ve Belge Ücretleri de Arttı

Yeni tarifede danışma ve belge hazırlama ücretleri de zamlandı:

Ofiste danışma ücreti: 4.000 TL (ekstra her saat +1.800 TL)

Dışarıda danışma ücreti: 7.000 TL

Dilekçe / İhtarname: 6.000 TL

Sözleşme hazırlanması: 8.000 TL

İcra takibi: 9.000 TL

İcra davası: 11.000 TL

Sulh hukuk davası: 30.000 TL

Asliye hukuk ve ceza davası: 45.000 TL

Ağır ceza davası: 65.000 TL

İdare ve vergi davası: 30.000 TL

TBB: "Artış, Mesleğin Sürdürülebilirliği İçin Gerekliydi"

Türkiye Barolar Birliği, artış oranının avukatların emeğinin korunması ve mesleğin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yapıldığını açıkladı. Yeni tarife, 2025 yılı itibarıyla tüm mahkeme ve icra işlemlerinde geçerli olacak.