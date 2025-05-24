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Avcılar’da İETT şoförlerinin dikkatsizliği: 2 günde 2 bebek tehlike atlattı!
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Avcılar’da İETT şoförlerinin dikkatsizliği: 2 günde 2 bebek tehlike atlattı!

Giriş Tarihi: 24.05.2025 17:24:36

İstanbul Avcılar’da aynı durakta 2 gün arayla yaşanan iki ayrı olayda, bebek arabasındaki çocuklar İETT otobüsü şoförlerinin dikkatsizliği sonucu kapıya sıkıştı ve yere düştü. Olaylar güvenlik kamerasına yansırken, sürücülerin durmadan yollarına devam etmesi tepki çekti.

İstanbul Avcılar'da iki gün üst üste aynı durakta yaşanan olaylar yürekleri ağza getirdi. Bebek arabasındaki çocukların otobüs kapısına sıkışması ve bir çocuğun yere düşmesi, İETT sürücülerinin dikkatsizliğini gözler önüne serdi.

Olayların ilki dün, ikincisi ise bugün öğle saatlerinde Avcılar'ın Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir durakta meydana geldi. Görgü tanıklarının ve güvenlik kamerası kayıtlarının aktardığına göre, İETT otobüsü durağa yanaştıktan sonra bebek arabasındaki çocuklarını indirmeye çalışan anneler zor anlar yaşadı.

Dünkü olayda bebek arabası otobüs kapısına sıkıştı. Bugün yaşanan olayda ise bir çocuk, bebek arabasıyla birlikte araçtan indirilirken dengesini kaybederek yere düştü. Her iki olayda da sürücüler, durumu fark etmeden ya da müdahale etmeden yollarına devam etti.

Bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, vatandaşlar ise İETT şoförlerinin aceleciliğine ve ihmalkarlığına tepki gösterdi. Çevrede esnaflık yapan Abdullah Ayhan, "Dün de bugün de aynı durakta benzer şeyler yaşandı. Otobüs şoförleri çocuklu kadınları görmesine rağmen acele ediyor. Bugün çocuk yere düştü ama şoför durmadan gitti" diyerek tepkisini dile getirdi.

Yaşanan anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bebek arabalarının kapıya sıkışma anı ve bir çocuğun yere düşmesi açıkça görülüyor.

Vatandaşlar ve çevredeki esnaf, İETT yetkililerinin sürücüleri daha dikkatli olmaları yönünde uyarmasını ve benzer kazaların yaşanmaması için önlem alınmasını istiyor.

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