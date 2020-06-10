Atılım Üniversitesi'nde skandal olay! Profesör ders sırasında porno izledi, Netflix diye savundu

10.06.2020 10:58

Koronavirüs salgını sürecinde online eğitimlere devam eden üniversitelerde skandallar birbiri ardına yaşanıyor. Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar'ın online konferans sırasında "Kızları da görüyoruz" demesinin ardından, şimdi de Atılım Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Hasan Kaval'ın ders sırasında porno izlediği ortaya çıktı.

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitime uzun bir süre ara veren özel okul ve üniversiteler, eğitim ücretlerini geri vermemek için online derslerle eğitimlerini sürdürme kararı aldı.

Dersler ve sınavlar online olarak, çeşitli uygulamalar üzerinden gerçekleştiriliyor.

Atılım Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Hasan Kaval, büyük bir skandala imza attı.

Online ders sırasında porno izleyen Prof. Dr. Kaval, izlediklerini yanlışlıkla ekrana yansıttı ve öğrenciler her şeyi gördü.

"PORNO DEĞİL NETFLİX YA"

Tepkilerin ardından gelen telefonda konuşan Prof. Dr. Hasan Kaval, karşısındaki kişiye "Ya hayır porno falan değil ya, porno değil ya. Nereden çıktı porno. Hayır porno değil ya, kim diyor porno. Netflix ya.." dedi.

O anlar, öğrencilerin kameraları tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.