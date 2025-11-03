Annesinden para alamayınca bıçağa sarıldı! Ortalığı karıştırdı

BIÇAKLI KRİZ MAHALLEYİ AYAĞA KALDIRDI

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı'nda iddiaya göre M.Y. isimli şahıs, annesinden para istedi. Ret cevabı alınca sinirlenen M.Y., bıçağa sarılarak kendine zarar vermeye kalkıştı.

POLİS EKİPLERİ SAKİNLEŞTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, M.Y. bıçağı teslim etmeyerek direndi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu sakinleştirilen genç, ikna edilerek bıçağı elinden bıraktı.

KOMŞUSUNA KÜFÜR VE TEHDİT SAVURDU

Olayın ardından M.Y.'nin annesiyle görüşmek üzere yukarı çıkan polis ekipleri, gencin bu kez evden çıkan komşusuna sataşarak küfür ettiğini belirledi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kavga önlenirken, M.Y.'nin komşusuna tehditler savurduğu öğrenildi.

Annesinin M.Y.'den şikayetçi olmadığı bildirildi.