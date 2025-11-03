PODCAST CANLI YAYIN
Annesinden para alamayınca bıçağa sarıldı! Ortalığı karıştırdı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde annesinden para isteyen genç, olumsuz yanıt alınca bıçakla kendine zarar vermeye kalkıştı. Polis ekipleri tarafından sakinleştirilen şahıs, evden çıkan komşusuna da küfür ve tehditler savurdu.

BIÇAKLI KRİZ MAHALLEYİ AYAĞA KALDIRDI
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı'nda iddiaya göre M.Y. isimli şahıs, annesinden para istedi. Ret cevabı alınca sinirlenen M.Y., bıçağa sarılarak kendine zarar vermeye kalkıştı.

POLİS EKİPLERİ SAKİNLEŞTİRDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, M.Y. bıçağı teslim etmeyerek direndi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu sakinleştirilen genç, ikna edilerek bıçağı elinden bıraktı.

KOMŞUSUNA KÜFÜR VE TEHDİT SAVURDU
Olayın ardından M.Y.'nin annesiyle görüşmek üzere yukarı çıkan polis ekipleri, gencin bu kez evden çıkan komşusuna sataşarak küfür ettiğini belirledi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kavga önlenirken, M.Y.'nin komşusuna tehditler savurduğu öğrenildi.
Annesinin M.Y.'den şikayetçi olmadığı bildirildi.

