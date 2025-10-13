PODCAST CANLI YAYIN
Ankara’da AVM’de “ne bakıyorsun?” kavgası: Sandalyeler havada uçuştu!

Ankara’daki Metromall AVM’nin yemek katında iki grup arasında çıkan “ne bakıyorsun?” tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Vatandaşların korku dolu anlar yaşadığı kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

AVM'NİN YEMEK KATINDA GERGİNLİK
Olay, Ankara'da bulunan Metromall AVM'nin yemek katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında "ne bakıyorsun?" tartışması yaşandı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Sözlü başlayan tartışma, bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar, yemek katında bulunan sandalyeleri birbirlerine fırlatmaya başladı.

SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU
Kavgada sandalyelerin havada uçuştuğu, çevredeki vatandaşların panikle kaçıştığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA
Görüntülerde, vatandaşların hızla masalarını terk ederek güvenli alanlara yöneldiği görülüyor. Kavga sonrası olay yerine güvenlik görevlileri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

