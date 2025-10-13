Ankara’da AVM’de “ne bakıyorsun?” kavgası: Sandalyeler havada uçuştu!

AVM'NİN YEMEK KATINDA GERGİNLİK

Olay, Ankara'da bulunan Metromall AVM'nin yemek katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında "ne bakıyorsun?" tartışması yaşandı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Sözlü başlayan tartışma, bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar, yemek katında bulunan sandalyeleri birbirlerine fırlatmaya başladı.

SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Kavgada sandalyelerin havada uçuştuğu, çevredeki vatandaşların panikle kaçıştığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Görüntülerde, vatandaşların hızla masalarını terk ederek güvenli alanlara yöneldiği görülüyor. Kavga sonrası olay yerine güvenlik görevlileri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.