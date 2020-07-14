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Alçak provokasyon! İsrail ordusundan silahlı bir kişinin de aralarında bulunduğu grup Kudüs’te Türk bayrağı yaktı!

Alçak provokasyon! İsrail ordusundan silahlı bir kişinin de aralarında bulunduğu grup Kudüs’te Türk bayrağı yaktı!
14.07.2020 01:52

Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açmasını hazmedemeyen provoktatörler Kudüs'te Türk bayrağı yaktı. Kendilerine Kudüs İnisiyatifi adını veren 9 kişilik bir grup, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Türkiye Başkonsolosluğu önünde Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması nedeniyle yanlarında getirdikleri Türk bayrağını yaktı.


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