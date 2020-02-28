Alanyaspor Beşiktaş maçı şifresiz canlı anlatım izle (Aytemiz Alanya-BJK) | Video canlı skor 28.02.2020 19:27

Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. Ev sahibi Alanyaspor oynadığı son 3 maçın ikisinde mağlubiyet, birinde ise beraberlikle ayrıldı. Şampiyonluk mücadelesinden kopmak istemeyen iki takımda sahaya puan ve puanlar almak için sahaya çıkıyor. Saat 20:00'da başlayacak olan mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. BeIN Sports 1 HD ekranında naklen yayınlanacak mücadeleyi taraftarlar takvim.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean izleyebilecekler.

Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor evinde Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ı ağırlıyor. Son 3 maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan ev sahibi ekip Beşiktaş'ı yenerek galibiyet hasretine son vermek istiyor. Geçen hafta Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara alan siyah-beyazlılarda ise rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Taraftarlar saat 20:00'da başlayacak ve beIN Sports 1 HD ekranında naklen yayınlanacak mücadeleyi taraftarlar takvim.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean izleyebilecekler.

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN