Haberler Video Haber Videoları Alanyaspor Beşiktaş maçı şifresiz canlı anlatım izle (Aytemiz Alanya-BJK) | Video canlı skor
Alanyaspor Beşiktaş maçı şifresiz canlı anlatım izle (Aytemiz Alanya-BJK) | Video canlı skor

Alanyaspor Beşiktaş maçı şifresiz canlı anlatım izle (Aytemiz Alanya-BJK) | Video canlı skor

28.02.2020 19:27

Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. Ev sahibi Alanyaspor oynadığı son 3 maçın ikisinde mağlubiyet, birinde ise beraberlikle ayrıldı. Şampiyonluk mücadelesinden kopmak istemeyen iki takımda sahaya puan ve puanlar almak için sahaya çıkıyor. Saat 20:00'da başlayacak olan mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. BeIN Sports 1 HD ekranında naklen yayınlanacak mücadeleyi taraftarlar takvim.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean izleyebilecekler.


Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor evinde Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ı ağırlıyor. Son 3 maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan ev sahibi ekip Beşiktaş'ı yenerek galibiyet hasretine son vermek istiyor. Geçen hafta Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara alan siyah-beyazlılarda ise rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Taraftarlar saat 20:00'da başlayacak ve beIN Sports 1 HD ekranında naklen yayınlanacak mücadeleyi taraftarlar takvim.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean izleyebilecekler.

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları