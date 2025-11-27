Aksaray'da narkotik operasyonu: 15 tutuklama!

Narkotik uygulamalarında peş peşe operasyon

Aksaray'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, son 15 günde farklı noktalarda uygulamalar ve operasyonlar gerçekleştirdi.

Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Ekiplerin çalışmalarında 900 gram sentetik kannabinoid, 837 gram metamfetamin, 89 gram esrar, 59 adet sentetik ecza, 1 gram eroin, 24 gram amfetamin, 17 bin 425 lira nakit para, 2 tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

15 şüpheli tutuklandı

Operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma sürüyor

Narkotik ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele faaliyetlerini kent genelinde aralıksız sürdüreceği bildirildi.