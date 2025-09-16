PODCAST
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki: Soykırım şebekesinin başkanının sözleri yok hükmündedir
Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 21:25
Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2025 21:24
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ı hedef alan terör devletinin başkanı Netanyahu'ya sert tepki göstererek, "Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu’nun sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir." dedi.
