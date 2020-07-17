AK Parti, CHP'li İBB'nin suya yüzde 35'lik zam talebini yüzde 12.6'ya indirdi!

17.07.2020 00:29

"Her şey çok güzel olacak" diyerek İstanbul'u yönetmeye başlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu yaptığı zamlara bir yenisini daha ekledi. İBB Meclis İSKİ Genel Müdürlüğü Temmuz ayı Genel Kurulunda yüzde 12.6 oranındaki su zammı teklifi kabul edildi. iSKİ Meclisi'nde konuşan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "CHP tarafından yönetilen İBB Başkanlığına bağlı kuruluş olan İSKİ tarafından İstanbul halkında şu anda kullandıkları suyun yüzde 35 daha zamlı bir şekilde kullanılması için meclisimize sevk edildi. Bize gelen teklif şu anda kullanılan suyun yüzde 35'e yakın oranda zamlı bir şekilde İstanbul halkına verilmesiydi. Biz AK Parti ve MHP Meclis Üyeleri olarak bu bize gelen yüzde 35'lik zammı kabul etmedik." dedi.

"Her şey çok güzel olacak" diyerek İstanbul'u yönetmeye başlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu yaptığı zamlara bir yenisini daha ekledi. İBB Meclis İSKİ Genel Müdürlüğü Temmuz ayı Genel Kurulunda yüzde 12.6 oranındaki su zammı teklifi kabul edildi.

İSKİ Meclisi'nde konuşan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "CHP tarafından yönetilen İBB Başkanlığına bağlı kuruluş olan İSKİ tarafından İstanbul halkında şu anda kullandıkları suyun yüzde 35 daha zamlı bir şekilde kullanılması için meclisimize sevk edildi. Bize gelen teklif şu anda kullanılan suyun yüzde 35'e yakın oranda zamlı bir şekilde İstanbul halkına verilmesiydi. Biz AK Parti ve MHP Meclis Üyeleri olarak bu bize gelen yüzde 35'lik zammı kabul etmedik." dedi.