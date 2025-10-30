PODCAST CANLI YAYIN
Ağrı'da karda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı: O anlar kamerada!

Ağrı'da karda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı: O anlar kamerada!

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Bezirhane köyünde kara saplanan araçta mahsur kalan 2 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, dün saat 18.48 sıralarında, Doğubayazıt ilçesi Bezirhane köyü Balıkgölü mevkiinde bir aracın kara saplandığı ve araçtaki 2 kişinin mahsur kaldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarla olay yerine Ağrı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Taşlıçay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgedeki olumsuz hava ve yol şartlarına rağmen ekipler tahliye çalışmalarına başladı. AFAD'dan 1 birim amiri, 3 arama kurtarma personeli ve 2 araç, jandarmadan ise 3 personel ve 1 araç olmak üzere toplam 7 personel ve 3 araçla yapılan tahliye çalışması sonucunda araçtaki 2 vatandaş, bulundukları yerden kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bunlar da Var

Beyoğlu'nda sokak ortasında rezalet! Urasprof isimli sapkın fenomen kadına tasma takıp dolaştırdı
Beyoğlu'nda sokak ortasında rezalet! Urasprof isimli sapkın fenomen kadına tasma takıp dolaştırdı
Gebze’de 7 katlı binanın çökme anı kamerada! İşte o anlar
Gebze’de 7 katlı binanın çökme anı kamerada! İşte o anlar
İZLE | Kahta 02 Spor 3-1 Kasımpaşa (GOL: Berkay Ceylan)
İZLE | Kahta 02 Spor 3-1 Kasımpaşa (GOL: Berkay Ceylan)
BAE Destekli RSF Sudan’ı kana buladı | VİDEO
BAE Destekli RSF Sudan’ı kana buladı | VİDEO

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle