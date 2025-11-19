Adana’da özel lisede skandal: Kadınlar tuvaletine kamera yerleştiren öğretmen tutuklandı!

Eğitim Camiasında Büyük Şok

Adana'da özel bir lisede yaşanan skandal, kentte büyük tepki topladı. İddiaya göre okulun görsel sanatlar öğretmeni E.İ., idari binada bulunan kadın öğretmenler tuvaletine gizli kamera yerleştirdi. Kamera, öğretmenlerden birinin şüphelenip detaylı inceleme yapmasıyla fark edildi.

Kamera Hızla Tespit Edildi

Tuvaletteki olağan dışı aydınlık noktayı fark eden kadın öğretmen, cihazı tespit ederek durumu hemen okul yönetimine bildirdi. Yönetim, gizli kamera iddiasını doğrulayınca süreç vakit kaybetmeden adli makamlara aktarıldı.

Olay Adli Makamlara Taşındı

Okul yönetimi, konuyu hem polis birimlerine hem de ilgili kurumlara iletti. Öğretmen E.İ. hakkında soruşturma başlatılırken, veliler ve eğitimciler olay karşısında öfke ve endişelerini dile getirdi. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bildirildi.