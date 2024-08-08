Adana'da düşen helikopterin sudan çıkarılma anı! Parçalarına ayrıldı

Adana'nın Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'nde Tirezek mevkisinde 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınına müdahale için gönderilen yangın söndürme helikopteri, Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı'ndan su alırken düştü. Helikopterdeki 5 kişi, barajdan yüzerek kurtuldu ve botlarla kıyıya çıkarıldı. Bir süre sonra orman yangını da diğer ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı 5 kişi, tedavileri sonrası taburcu edildi. Su altındaki enkazın çıkarılması için çalışma yapıldı.

200 TONLUK VİNÇLE ÇIKARILDI

Ankara ve Adana'dan bölgeye sevk edilen JAK ve SAK ekipleri ile su altı robotu, 'Mi-8' tipi yangın söndürme helikopterinin enkazına 38 metre derinlikte ulaştı. JÖAK ve SAK timleri, botlarla helikopterin bulunduğu bölgeye ulaştı. Baraj gölünün derinliğindeki helikopterin çıkarılması için suyun seviyesi düşürüldü. Helikopterin, toplamda 12 ton yük kapasitesine sahip 7 kaldırma balonuyla yüzeye yaklaştırılıp, botlarla kıyıya çekilmesi, sonra da vinçle karaya taşınması planlandı. Suda çalışan timler, helikopteri balon sistemiyle 38 metreden 10 metreye çıkardıktan sonra motorlu botlarla yaklaşık 3 saat süren çalışmalarda enkazı, 200 tonluk vinçle karaya çıkardı. Bölgedekilerin ilgiyle takip ettiği çalışmalar gece saatlerinde son buldu.

Sudan çıkarılan helikopterin pervanelerinin kırıldığı ve gövdesinin hasar aldığı görüldü. Parçalanıp vinçle TIR'a yüklenecek helikopterin enkazının Rus mürettebatın ve şirketin kontrolünde de parçalara ayrılacağı ve inceleme için önce Ankara'ya, ardından Rusya'ya gönderileceği öğrenildi. Helikopter, karada parçalara ayrılmaya başlandı.