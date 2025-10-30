Adana’da 8 yaşındaki çocuğu yere fırlatan şüpheli yakalandı

Adana'nın Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde yaşanan olayda, 8 yaşındaki A.B.'yi ayağından tutup yaklaşık 1,5 metre yükseklikten yere fırlatan Orhan A., güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

"İş Yerime Torpil Attı" Savunması

Sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne götürülen Orhan A., daha sonra emniyete teslim edildi. Şüpheli, ifadesinde "İş yerime torpil attı, bu yüzden peşinden gittim" diyerek olayı savundu.

Çocuğun Durumu İyi

Olayın ardından ailesi tarafından hastaneye götürülen küçük A.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, soruşturmayı sürdürürken, görüntülerin sosyal medyada yayılması büyük tepki topladı.