PODCAST CANLI YAYIN
Adana’da 8 yaşındaki çocuğu yere fırlatan şüpheli yakalandı

Adana’da 8 yaşındaki çocuğu yere fırlatan şüpheli yakalandı

Adana’nın Seyhan ilçesinde 8 yaşındaki A.B.’yi ayağından tutup yere fırlatan Orhan A. (27), polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, sorgusunda “iş yerine torpil attı” diyerek kendini savundu.

Adana'nın Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde yaşanan olayda, 8 yaşındaki A.B.'yi ayağından tutup yaklaşık 1,5 metre yükseklikten yere fırlatan Orhan A., güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

"İş Yerime Torpil Attı" Savunması

Sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne götürülen Orhan A., daha sonra emniyete teslim edildi. Şüpheli, ifadesinde "İş yerime torpil attı, bu yüzden peşinden gittim" diyerek olayı savundu.

Çocuğun Durumu İyi

Olayın ardından ailesi tarafından hastaneye götürülen küçük A.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, soruşturmayı sürdürürken, görüntülerin sosyal medyada yayılması büyük tepki topladı.

Bunlar da Var

Beyoğlu'nda sokak ortasında rezalet! Urasprof isimli sapkın fenomen kadına tasma takıp dolaştırdı
Beyoğlu'nda sokak ortasında rezalet! Urasprof isimli sapkın fenomen kadına tasma takıp dolaştırdı
Gebze’de 7 katlı binanın çökme anı kamerada! İşte o anlar
Gebze’de 7 katlı binanın çökme anı kamerada! İşte o anlar
İZLE | Kahta 02 Spor 3-1 Kasımpaşa (GOL: Berkay Ceylan)
İZLE | Kahta 02 Spor 3-1 Kasımpaşa (GOL: Berkay Ceylan)
BAE Destekli RSF Sudan’ı kana buladı | VİDEO
BAE Destekli RSF Sudan’ı kana buladı | VİDEO

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle