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ABD'den İsrail'in soykırımına yeni destek: Gazze'de insanlık dramı! Bu görüntüler film sahnesi değil!
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ABD'den İsrail'in soykırımına yeni destek: Gazze'de insanlık dramı! Bu görüntüler film sahnesi değil!

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024, 13:57   |   Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2024, 13:57

Siyonist İsrail işgal ettiği Filistin topraklarında soykırım suçu işliyor. İsrail son olarak Gazze'de sivillerin sığındığı okula saldırı düzenleyip 100'den fazla Filistinliyi katletti. İsrail'in en büyük destekçisi ABD ise soykırıma sponsorluk yapmaya devam ediyor. ABD'nin Kongre'de aylar önce onaylanan silah ve askeri yardım paketi kapsamında İsrail'e 3,5 milyar dolarlık mali destekte bulunacağını öğrenildi. Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'nde Han Yunus kentinin doğusundaki Filistinlilere tahliye uyarısında bulunmasının ardından vatandaşlar, yanlarına aldıkları eşyalar ile güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere göç etti. O görüntüler dünyanın utanç vesikası olarak tarihe geçti.

ABDden İsrailin soykırımına yeni destek: Gazzede insanlık dramı! Bu görüntüler film sahnesi değil!
ABD'den İsrail'in soykırımına yeni destek: Gazze'de insanlık dramı! Bu görüntüler film sahnesi değil!

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