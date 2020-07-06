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A Haber yangın harekat merkezinde: İşte müdahale edilen noktalar

A Haber yangın harekat merkezinde: İşte müdahale edilen noktalar
06.07.2020 18:55

Son dakika haberine göre, Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını poyrazın etkisi sebebiyle büyüyor. Yalova Köyü kısmen boşaltılırken, yangının Kumköy'e doğru ilerlemesi üzerine burası da boşaltılmaya başlandı. Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal yangınla ilgili son bilgileri A Haber canlı yayınında anlattı. Aybal, 500 kişiyle yangına müdahale edildiğini açıkladı.


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