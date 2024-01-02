İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İsrail İstihbarat Servisinin Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırmaya yönelik amaçlarının olduğu tespit edildi.

Uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabilecekleri değerlendirilen 46 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

İstanbul merkezli olmak üzere 8 ilde 57 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 33 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

BAKAN DETAYLARI AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MİT ve polis ekipleri tarafından yürütülen KÖSTEBEK adlı operasyon ile İsrail İstihbarat Servisinin Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu 33 şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında, MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce, Uluslararası Casusluk Faaliyetlerinin Tespit ve Deşifresine yönelik İstanbul merkezli 8 İlde eş zamanlı olarak KÖSTEBEK operasyonu düzenlendiğini belirtti.

İsrail İstihbarat Servisinin Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu şahıslara yönelik yürüttüğü operasyonda keşif, takip, darp, adam kaçırma gibi taktik bazda işler yapmayı amaçladığının tespit edilmesi üzerine, İstanbul merkezli 8 ilde 57 ayrı adrese yapılan 33 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda; 143 bin 830 avro, 23 bin 680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, bir adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve dijital materyale el konuldu.

Yerlikaya, paylaşımında, Türkiye'nin birlik ve beraberliğine karşı yürütülen casusluk faaliyetlerine izin vermeyeceklerinin altını çizerek, "Operasyonları düzenleyen Mit Mensuplarımızı ve Polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütleriyle, casuslarla mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerini kullandı.

ÇÖKEN İSTİHBARATI DİRİLTMEK İÇİN KİRLİ PLAN

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük şoka uğrayan, "güçlü ordu" ve "güçlü istihbarat" konusunda sözde itibarı dünyanın gözü önünde yerle bir olan soykırımcı İsrail, dünyanın dört bir yanındaki Hamas liderlerini öldürmek için planlar yapıyor.

Terör devleti İsrail, Hamas direnişçilerinin 7 Ekim planı karşısındaki acziyetini Gazze'de sivilleri soykırıma tabi tutarak örtmeye çalışırken ABD gazetesi Wall Street Journal geçtiğimiz ay İsrail'e bir Hollywood senaryosu yazdı.

HEDEFTE TÜRKİYE DE VAR

Wall Street Journal, soykırımcı İsrail'in istihbarat servislerinin Gazze'deki saldırılar bittikten sonra dünya genelindeki Hamas liderlerini öldürmeye hazırlandığını ve Aksa Tufanı Operasyonu'ndan sorumlu Hamas üyelerinin yakalanması için yıllarca sürecek bir kampanyaya hazırlandığını belirtti ve iddiasını İsrailli kaynaklara dayandırdı. Wall Street Journal'a göre terör devletinin hedefinde Katar, Lübnan, İran, Rusya ve Türkiye var.

Wall Street Journal'ın iddiasına göre soykırımcı İsrail'in casus teşkilatları, Başbakan Benjamin Netanyhu'nun emriyle Lübnan, Türkiye ve Katar'da yaşayan Hamas liderlerini yakalamaya yönelik planlar üzerinde çalışıyor.

Katar, Lübnan, İran, Rusya ve Türkiye'nin yıllardır ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı Hamas'a koruma sağladığını belirten Wall Street Journal, soykırımcının kirli planını deşifre ederken dünyaya korku salmak için bir efsane haline getirdi.

SÖZDE İTİBARINI KAYBEDEN MOSSAD'A HOLLYWOOD SENARYOSU

7 Ekim'de istihbaratı tamamen çöken İsrail'in sözde itibarını kurtarmak için Wall Street Journal, soykırımcı için Hollywood'u aratmayan bir senaryo yazdı. İsrail'in Hamas liderlerini öldürmek için yaptığı suikast planı için "Suikast kampanyası İsrail'in hem Hollywood efsanesine hem de dünya çapında kınan gizli operasyonlarının bir uzantısı olacak." ifadelerini kullanan Wall Street Journal, İsrail'in daha önce Filistinli militanların peşine düşerek farklı ülkelerde yaptığı suikastları birer efsaneymiş gibi anlattı.

NETANYAHU TALİMAT VERDİ

İsrailli yetkililerin Hamas ile ilgili planlarının gizli kalmasını istediğini belirten Wall Street Journal, Netanyahu'nun 22 Kasım'da yaptığı konuşmadan sonra niyetini belli ettiğine dikkat çekti. Netanyahu açıklamasında "Mossad'a Hamas'ın liderlerine karşı nerede olursa olsun harekete geçmesini talimat verdim." dedi.

Yurt dışında işlenen cinayetlerin uluslararası hukuku ihlal edebileceğini ve suikastçıların izni olmadan faaliyet gösterdiği ülkelerde bu durumun ters tepki uyandırma riski taşıdığını belirten Wall Street Journal, soykırımcıyı güzellemeye devam etti.

Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından Hamas liderleri Halid Meşal ve İsmail Haniye'nin ofiste İsrail'den gelen haberleri sevinçle izlediğini gören soykırımcı deliye döndü ve Hamas ile ilgili planlara başladığını belirtti.

Netanyahu'nun dünya genelindeki Hamas liderlerini yakalama sözünün eski istihbarat yetkilileri arasında tartışmaya yol açtığını belirten Wall Street Journal, Mossad'ın eski yöneticisi Efraim Halevy'nin Hamas liderlerini öldürmenin İsrail'e karşı tehidi ortadan kaldırmayacağını söylediğine dikkat çekti.