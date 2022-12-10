6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı üzerinden siyaset yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na fondaş tokadı! Halk TV itiraf etti: "Devletimiz ilgileniyor"

Son dakika haberi! Türkiye'yi sarsan 6 yaşındaki çocuğa cinsel tacizle ilgili hükümeti hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftira siyaseti bir kez daha elinde patladı. Çocuğun cinsel istismarı ile ilgili konuyu takip eden CHP yandaşı gazeteci Timur Soykan ile Murat Ağırel Halk TV’de, "Devletimiz ilgileniyor, devletimizin koruması altında. Buradan Aile Bakanlığımızı ve yetkililerini tebrik etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bu tür konular, çocuğun istismarı, kadına yönelik şiddet, siyaset üstü bir meseledir. 'Siyasetin malzemesi yapmayalım' sözümü yineliyorum." ifadelerini kullanmıştı.