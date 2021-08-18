22 Türk vatandaşı daha Afganistan’dan tahliye edilerek İstanbul’a getirildi: "Türk olduğumuz için gurur duyduk"

Afganistan'da yaşananlardan dolayı Türkiye'ye dönmek isteyen 22 kişi, uçakla Kabil'den tahliye edilerek Türkiye'ye getirildi. İstanbul Havalimanı’na inen vatandaşlardan Sadullah Çelik "Tahliye esnasında büyükelçilik ekibi bizi çok güzel karşıladı. Türk olduğumuz için gurur duyduk. Otellere götürüldük. Karnımız doyuruldu. PCR testimiz bile otelde yapıldı." dedi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yaşananların ardından burada mahsur kalan 42 Türk vatandaşını kurtarmak için önceki gece Kayseri'den Hava Kuvvetleri'ne ait A400 uçak havalandı. Pazartesi gece havalanan uçak Kabil Havalimanı'nda yaşanan kaos nedeniyle ilk etapta havalimanına inemedi. Kabil Havalimanı'na inemeyen Hava Kuvvetleri'ne ait A400 tipi uçak, Pakistan'ın Başkenti İslamabad'a divert etti. Gece saatlerinde Kabil Havalimanı'nda olayların yatışması üzerine tekrar havalanan A400 tipi uçak, 42 Türk vatandaşını Afganistan'dan alarak İslamabad'a getirdi.









İslamabad'a getirilen Türk vatandaşlarının da içinde bulunduğu uçak 10.30 sıralarında İstanbul Havalimanına iniş yaptı.









İstanbul Havalimanı'na inen vatandaşlardan Sadullah Çelik yaşadıklarını basın mensuplarına anlattı. 8 yıldan beri Kabil'de NATO'da çalıştığını kaydeden Sadullah Çelik, "Kabil'de durum bayağı kötüye gidiyordu. Biz ayrılmadan önce havalimanın sivil tarafını ele geçirmişlerdi. Hepsini yaşadık. Dün sabah elçiliğe başvurdum. 2 saat içerisinde uçak için havalimanına geçmem söylendi. Benimle beraber 30'un üzerinde kişiyi askeri uçakla tahliye ettiler. Tahliye esnasında büyükelçilik ekibi bizi çok güzel karşıladı. Türk olduğumuz için gurur duyduk. Otellere götürüldük. Karnımız doyuruldu. PCR testimiz bile otelde yapıldı. Orada Türk olduğum için tekrar gurur duydum. Son dakikaya kadar ilgilendiler. Diğer ülke vatandaşlarında sadece bir sırt çantası almasına müsaade ediliyordu. Biz tüm çantalarımızı aldık" dedi.









Öte yandan Kabil'den tahliye edilerek İslamabad'a götürülen ancak uçaklar dolu olduğu yer bulamayan 20 Türk vatandaşının ise başka bir seferle yurda döneceği öğrenildi.