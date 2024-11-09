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15 yaşındaki kızdan 3 gündür haber alınamıyor
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15 yaşındaki kızdan 3 gündür haber alınamıyor

Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 19:50 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2024 19:50

Ankara’da ailesiyle kavga ettiğini ileri sürerek kendi isteğiyle yerleştirildiği yetiştirme yurdundan iki arkadaşıyla birlikte kaçan 15 yaşındaki kız çocuğundan 3 gündür haber alınamıyor.

İddialara göre, 15 yaşındaki Buket Bayram, bir ay önce polise giderek annesiyle kavga ettiğini ve yetiştirme yurduna yerleşmek istediğini söyledi. İsteğinin kabul edilmesi üzerine annesi, üvey babası ve 2 kardeşiyle kaldığı evden ayrılarak Pursaklar'da yer alan yetiştirme yurdunda kalmaya başlayan Bayram, 3 gün önce iki kız arkadaşıyla birlikte yurttan kaçtı. Polis ekiplerince Bayram ve iki arkadaşının bulunmasına için çalışma başlatılırken, kızıyla arasında hiçbir problem olmadığını söyleyen anne Gamze Dilmen (31) ise evladının hayatından endişe duyduğunu söyledi. 3 gündür haber alamadığı çocuğundan gelecek iyi haberi beklediğini ifade eden anne yetkililerden yardım istedi.
"Nereye gittiğini bilmiyorum, gidebileceği her yere baktık"
Olayla ilgili konuşan anne Gamze Dilmen, "Kızımla bir ay önce biraz tartışmıştık. Evden kaçmıştı. Kendisini bulamamıştık. Bir buçuk gün sonra geri dönmüştü. Geçen ay beni şikayet ederek yurda gitmek istediğini söylemiş. Biz de bu duruma bir şey demek. Ardından kaldığı yurda bizi çağırdı. Dedesiyle birlikte yanına gittik. Her şey normaldi. 'Pişmanın, buradan çıkıp dedemin yanında kalmak istiyorum' dedi. İsteğini kabul ettim. Kendisine hata yapmasından korktuğumu, sadece okuluna gitmesini istediğimi söyledim. 'Sen nerede istersen orada okuyacağım anne' dedi. Daha sonra vedalaşıp eve geldik. Ertesi gün danışmanı aradı. İki arkadaşıyla birlikte yurttan kaçtığını söyledi. Polise haber edildiğini söyledi. Tedirgin olduk, etrafımızdakilere haber verdik. 3 gündür bize bir bilgi verilmedi. Çocuğumdan haber yok. Hayatta olup olmadığını bilmiyorum. Kızımla aramda hiçbir problem yoktu. Arkadaş gibiydik. Bana bazen sert davranıyordu. Ben de hoşgörüyle karşılıyordum. Nereye gittiğini bilmiyorum. Gidebileceği her yere baktık" dedi.
"Yanımda olsun başka bir şey istemiyorum"
Kızına seslenen anne Dilmen, "Onu tekrar yurda göndermeyeceğim. Yanıma alacağım. Ne isterse onu yapacağız. Canı sağ olsun, yanımda olsun başka bir şey istemiyorum" ifadelerine yer verdi.

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