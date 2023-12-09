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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023, 09:06 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2023, 09:39

💥 Denizli Acıpayam'da Korkunç Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı! 🚗

Denizli Acıpayam Pınaryazı Mahallesi’nde trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı korkunç kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olay yerinden gelen ilk görüntüleri izlemek için videoyu izle...

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Pınaryazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Antalya karayolu üzerinde seyir halinde bulunan Ferdi Ağur idaresindeki 07 AHU 068 plakalı otomobil, A.T.'nin kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlar yol kenarına savrularak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede Ağur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada diğer sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçlar bölgeye çağrılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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