Sosyal medya devleri için Türkiye adımı: Meta ve TikTok'a bant daraltma veya yaş sınırı yolda mı?
ABD'de Meta ve TikTok'a yönelik sert yaptırımların ardından, benzer sınırlamaların Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu. A Haber canlı yayınında konuyu değerlendiren Sosyal Medya Uzmanı Prof. Dr. Levent Eraslan, çocukların korunması ve dijital güvenlik kapsamında Türkiye'nin de yaş sınırı, süre kısıtlaması ve gerekirse bant daraltma gibi adımları masaya getirebileceğini vurguladı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel