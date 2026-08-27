Sosyal medya devleri için Türkiye adımı: Meta ve TikTok'a bant daraltma veya yaş sınırı yolda mı?

Başkan Erdoğan esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile görüştü

Konya'da husumetlilerin kavgasında 1 kişi bıçaklandı: O anlar kamerada

Manifest'in kurucusu Tolga Akış böyle gözaltına alındı: İşte ilk görüntüler

Manifest'in kurucusu Tolga Akış böyle gözaltına alındı: İşte ilk görüntüler