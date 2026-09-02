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Silivri açıklarında geminin çarpışmasıyla ilgili ilk fotoğraflar ortaya çıktı

Silivri açıklarında geminin çarpışmasıyla ilgili ilk fotoğraflar ortaya çıktı

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Silivri açıklarında iki geminin çarpışması sonucu irtibat kesilen 10 personeli arama çalışması devam ediyor. Geminin bölgedeki ilk fotoğrafları ortaya çıktı. İlk incelemelerde ALSU isimli gemide gözle görülür bir hasar bulunmadığı tespit edildi. Ancak TUĞBERK İMAMOĞLU isimli gemide bulunan 10 personelle henüz irtibat kurulamadığı öğrenildi. Personeli arama çalışması devam ederken, çarpışan geminin bölgedeki ilk fotoğrafları ortaya çıktı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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