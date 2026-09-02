Silivri açıklarında geminin çarpışmasıyla ilgili ilk fotoğraflar ortaya çıktı

Adalet Bakanı Akın Gürlek Yunan mevkidaşı Floridis ile görüştü: Suçluların iadesi masada

Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı: 10 personel için arama-kurtarma çalışması sürüyor

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden açıklama! ''Geminin batmış olduğu değerlendiriliyor''

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden açıklama! ''Geminin batmış olduğu değerlendiriliyor''