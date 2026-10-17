Meteoroloji sarı ve turuncu kodla uyardı! 41 ilde şiddetli sağanak ve fırtına alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun genelini etkisi altına alacak kuvvetli yağış ve fırtına dalgası nedeniyle İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak ve Bartın başta olmak üzere toplam 41 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verdi. Uzmanlar ve yetkililer; ani sel, su baskını, fırtına, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel