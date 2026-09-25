Bayrampaşa'da iki araç birbirine girdi: Kaldırımdakilere çarpıp berbere giren otomobil 5 kişiyi yaraladı

Başkan Erdoğan 2026 Avrupa Boks Şampiyonu olan milli sporcu Havvanur Kethüda'yı kutladı

Manisa'da okul yakınında silahlı saldırı: Bacağında 35 saçmayla taburcu olan liseli konuştu

Manisa'da okul yakınında silahlı saldırı: Bacağında 35 saçmayla taburcu olan liseli konuştu