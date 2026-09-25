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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında Netanyahu'ya sert çıktı: Sanık sandalyesinde oturmalı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında Netanyahu'ya sert çıktı: Sanık sandalyesinde oturmalı

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsündeki açıklamalarına ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan hezeyanlarına tepki gösterdi. Netanyahu'nun bir devlet lideri gibi değil terör şebekesi başı gibi davrandığını belirten Çelik, "Soykırım suçlarının hesabını vermesi gereken bir katilin yeri BM kürsüsü değil, sanık sandalyesidir" ifadelerini kullandı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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