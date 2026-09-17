MSB'den haftalık bilgilendirme toplantısında kritik mesajlar: Meis'teki fiili durum kabul edilemez!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısında Doğu Akdeniz, Ege ve savunma gündemine ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Yunanistan Başbakanı'nın Meis Adası ziyareti, 51'inci Komando Tugay Komutanlığı'nın konuş yeri değişikliği, ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosu kararı ve Mekke Savunma İttifakı ele alınırken; Meis'in gayriaskeri statüsünün ihlal edilmesine yönelik adımların kabul edilmeyeceği vurgulandı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel