Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 18:48 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2026 18:50

Millî Eğitim Bakanlığının ortaokul ve liselerde uygulamaya koyduğu ortak yazılı sınav sistemiyle öğrencilerin akademik gelişimlerinin daha ayrıntılı izlenmesi hedefleniyor. Yeni modelde yalnızca sınav sonuçları değil, öğrencilerin hangi kazanımlarda zorlandığı ve hangi konularda öğrenme eksiklerinin bulunduğu da değerlendiriliyor. Böylece okullar arasındaki puan farklılıklarının azaltılması amaçlanıyor.

Uzman Eğitimci ve Klinik Psikolog Nazik Özçelik, sistemin öğrenciler, öğretmenler ve veliler üzerindeki etkilerini A Haber muhabiri Merve Köleoğlu'na anlattı. Model kapsamında öğretmenlerin kazanım analizleri yapması, velilerin ise belirlenen eksiklerin giderilmesine destek vermesi önem taşıyor.