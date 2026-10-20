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MEB’den ortaokul ve liselerde yeni sınav modeli! Öğrencilerin notlarının yanında öğrenme eksikleri de takip edilecek

MEB’den ortaokul ve liselerde yeni sınav modeli! Öğrencilerin notlarının yanında öğrenme eksikleri de takip edilecek

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Millî Eğitim Bakanlığının ortak yazılı sınav sistemiyle ortaokul ve liselerde öğrencilerin yalnızca sınav notları değil, öğrenme eksiklikleri ve akademik gelişimleri de değerlendirilecek. Uzman Eğitimci ve Klinik Psikolog Nazik Özçelik, yeni modelin öğrencilere, öğretmenlere ve velilere etkilerini A Haber’e anlattı.

Millî Eğitim Bakanlığının ortaokul ve liselerde uygulamaya koyduğu ortak yazılı sınav sistemiyle öğrencilerin akademik gelişimlerinin daha ayrıntılı izlenmesi hedefleniyor. Yeni modelde yalnızca sınav sonuçları değil, öğrencilerin hangi kazanımlarda zorlandığı ve hangi konularda öğrenme eksiklerinin bulunduğu da değerlendiriliyor. Böylece okullar arasındaki puan farklılıklarının azaltılması amaçlanıyor.

Uzman Eğitimci ve Klinik Psikolog Nazik Özçelik, sistemin öğrenciler, öğretmenler ve veliler üzerindeki etkilerini A Haber muhabiri Merve Köleoğlu'na anlattı. Model kapsamında öğretmenlerin kazanım analizleri yapması, velilerin ise belirlenen eksiklerin giderilmesine destek vermesi önem taşıyor.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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