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Adana Seyhan’da çöp krizi! Sokaklar atık yığınlarıyla doldu

Adana Seyhan’da çöp krizi! Sokaklar atık yığınlarıyla doldu

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Adana’nın Seyhan ilçesinde uzun süredir düzenli toplanmadığı belirtilen çöpler nedeniyle sokaklarda atık ve moloz yığınları oluştu. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur bölgede yaşanan çevre kirliliğini ve ağır koku sorununu canlı yayında aktardı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde uzun süredir çöplerin düzenli toplanamaması nedeniyle sokaklarda atık ve moloz yığınları oluştu. Biriken çöplerin çevre kirliliğine yol açtığı bölgede ağır koku ve haşere sorunu da yaşanıyor.

A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ile kameraman Okan Can Şapkayalı, ilçedeki çöp krizinin son durumunu canlı yayında aktardı. Sokaklarda biriken atıklar ve moloz yığınları, Seyhan'da yaşanan çevre sorununu yeniden gündeme taşıdı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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