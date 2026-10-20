Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 18:41

Adana'nın Seyhan ilçesinde uzun süredir çöplerin düzenli toplanamaması nedeniyle sokaklarda atık ve moloz yığınları oluştu. Biriken çöplerin çevre kirliliğine yol açtığı bölgede ağır koku ve haşere sorunu da yaşanıyor.

A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ile kameraman Okan Can Şapkayalı, ilçedeki çöp krizinin son durumunu canlı yayında aktardı. Sokaklarda biriken atıklar ve moloz yığınları, Seyhan'da yaşanan çevre sorununu yeniden gündeme taşıdı.