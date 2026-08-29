Küresel platformlara çifte standart tepkisi: "Amerika'nın çocukları çocuk da bizimkiler değil mi?"
Akademisyen ve adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, katıldığı canlı yayında Türkiye'de 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal ağ hizmeti sunulmamasını öngören yeni düzenlemeleri değerlendirdi. ABD, Avustralya, İngiltere ve Fransa'da çocukların sosyal medya kullanımına yönelik alınan tedbirleri örnek gösteren Kırık, platformların yaş doğrulama ve ebeveyn kontrolü sistemlerini güçlendirmesi, çocukların zararlı ve müstehcen içeriklerden korunmasına yönelik teknik önlemler alması gerektiğini vurguladı. Dijital ortamdaki denetimsizliğin çocuklarda beden ve estetik kaygısı, siber zorbalık ve suça sürüklenme gibi riskleri artırabileceğini belirten Kırık, RTÜK, BTK ve Erişim Sağlayıcıları Birliği koordinasyonunda mevzuatın dijital çağın şartlarına göre güncellenmesi çağrısında bulundu.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel